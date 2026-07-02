Muş'tan uluslararası eTwinning başarısı - Son Dakika
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Muş'tan uluslararası eTwinning başarısı

Muş\'tan uluslararası eTwinning başarısı
02.07.2026 13:17
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Muş'ta görev yapan öğretmenlerin uluslararası ortaklarla yürüttüğü iki eTwinning projesi başarıyla tamamlandı.

Muş'ta görev yapan öğretmenlerin uluslararası ortaklarla yürüttüğü iki eTwinning projesi başarıyla tamamlandı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen "LifeSavers" ile "Minta's Missions: Life Skills Journey" projeleri kapsamında çocuklara çevre bilinci, ilk yardım, dijital okuryazarlık ve yaşam becerileri kazandırıldı. Türkiye, Romanya, Portekiz ve Lübnan'dan öğretmenlerin yer aldığı projelerde öğrenciler, disiplinler arası etkinliklerle hem doğayı koruma hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara doğru müdahale edebilme konusunda uygulamalı eğitim aldı.

"LifeSavers" projesinde 4-7 yaş grubundaki çocuklara çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve ilk yardım farkındalığı kazandırılması hedeflendi. Nisan ayında ekolojik okuryazarlık çalışmaları yürüten öğrenciler; doğa sevgisi, geri dönüşüm, kuşlar ve böceklerin ekosistemdeki rolü ile çevre dostu yaşam alışkanlıklarını çeşitli etkinliklerle öğrendi. Mayıs ayında ise ambulansın görevleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, trafik güvenliği ve temel ilk yardım uygulamaları drama ve simülasyon etkinlikleriyle anlatıldı. Proje sonunda tüm ortak ülkelerin katılımıyla İngilizce akrostiş "LifeSavers" şarkısı hazırlandı.

Eş zamanlı yürütülen "Minta's Missions: Life Skills Journey" projesinde ise eTwinning'in yıllık teması olan yaşam becerileri; matematik, sıfır atık, dijital beceriler, teknoloji, iklim değişikliği, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik başlıklarıyla ele alındı. Dünya Su Günü, Dünya Günü, Pi Günü, Güvenli İnternet Günü ve eTwinning Günü de proje etkinliklerine entegre edilerek öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlandı.

Proje, Muş Şehit Türker Güçlütürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni Eda Ankay Yılmaz ile Portekizli öğretmen Rosa Camilo'nun kuruculuğunda yürütüldü. Muş'tan Şehit Türker Güçlütürk İlkokulu öğretmenleri Zeynep Keleş ve Elifnur Yalçın, Kardelen Anaokulu'ndan Gamze İçyer, Tandoğan İlkokulu'ndan Önder Kaza, 75. Yıl Anaokulu'ndan Esma Çelik, Alparslan Üniversitesi İlkokulu'ndan Ayşe Şimşek'in yanı sıra Ankara ve Eskişehir'den öğretmenler de projeye katkı sundu.

Hazırlanan aile bültenleriyle proje çalışmaları okul ortamının dışına taşınırken, velilerin de sürece aktif katılımı sağlandı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, dijital okuryazarlık, çevre bilinci ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen projeler, uluslararası eğitim iş birliklerine örnek gösterildi.

Her iki projenin de dönem sonunda Ulusal ve Uluslararası Kalite Etiketi başvurularının yapılmasının planlandığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muş'tan uluslararası eTwinning başarısı - Son Dakika

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