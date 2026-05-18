Mustafa\'nın Babasından Dua Beklentisi

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 34 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Biz çocuğumuzu evden nasıl okula gönderdiysek hastaneden de o şekilde çıkarıp eve götürmeyi düşünüyoruz. Çocukta hastaneden çıkıncaya kadar da zaten başından ayrılma imkanımız yok. Elinden tutup eve götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi 34'üncü gününde sürüyor. Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, oğlunun sağlık durumuna ilişkin konuşarak herkesten dua istedi.

Okul saldırısında fail ile birlikte 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Mustafa Aslan ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aradan geçen 34 günlük süreçte tedavisi devam eden Mustafa Aslan'ın zaman zaman gözlerini açtığı ancak bilincinin henüz yerine gelmediği öğrenildi.

Baba Aslan, "Bugün otuz dört gün oluyor. Morgun kapısından girdik, ön kapıdan daha çıkmadık. Çocuğumuzun tedavisi için ne gerekirse yapılıyor zaten. Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Hastanede dört dörtlük ilgileniyorlar. Yirmi dört saat başında doktoru, hemşiresi hepsi bakıyorlar. Ama işte zamanla iyi olacak diyorlar. Gözünü ara ara açıyor, kapatıyor ama bilinci yok yani. Bizi görmüyor çocuk. Herkesten dua bekliyoruz. Bizim herhangi bir ihtiyacımız yok. Oğlum vatanını, milletini seven biri. Öyle kendini asker gibi yetiştirdim. Ben bir asker babasıyım. Beklemiyorduk böyle bir şey olacağını. Allah'tan geldi diyoruz artık. Yoksa hayvanları seven, omuzunda kedi besleyen bir çocuktu. Sokakta kedilere mama verirdi, evimizde de kedisi var. Böyle bir caninin gelip bunu yapacağını hiç düşünemedik" dedi.

'Biz sadece herkesten dua bekliyoruz'

Oğlunun hastane çıkışı elinden tutup eve götüreceği inancında olduğunu ifade eden baba Aslan, "Beşiktaşlıydı, iyi top oynardı çocuğum. Futbol topu aldı, krampon aldı daha giyemedi bile. İki tane ablası var. O gün annesi 'okula gitmeyin' demiş. Sonra da 'matematik dersi var oğlum, gidin biraz ders görün, sonra oyun oynarsınız' demiş. O şekilde okula gitti işte. Devletimiz bütün imkanlarını kullanıyor, ne gerekirse yapılıyor. Doktorlar başında ilgileniyor. Biz sadece herkesten dua bekliyoruz. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Biz çocuğumuzu evden nasıl okula gönderdiysek hastaneden de o şekilde çıkarıp eve götürmeyi düşünüyoruz. Çocuk hastaneden çıkıncaya kadar da başından ayrılma imkanımız yok zaten. Elinden tutup eve götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah da götüreceğiz. Herkesin de dua ettiğine eminim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ