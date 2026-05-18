Mustafa'nın Babasından Dua Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa'nın Babasından Dua Beklentisi

Mustafa\'nın Babasından Dua Beklentisi
18.05.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan Mustafa Aslan'ın babası, oğlunun tedavisi için dua bekliyor.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 34 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Biz çocuğumuzu evden nasıl okula gönderdiysek hastaneden de o şekilde çıkarıp eve götürmeyi düşünüyoruz. Çocukta hastaneden çıkıncaya kadar da zaten başından ayrılma imkanımız yok. Elinden tutup eve götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi 34'üncü gününde sürüyor. Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, oğlunun sağlık durumuna ilişkin konuşarak herkesten dua istedi.

Okul saldırısında fail ile birlikte 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Mustafa Aslan ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aradan geçen 34 günlük süreçte tedavisi devam eden Mustafa Aslan'ın zaman zaman gözlerini açtığı ancak bilincinin henüz yerine gelmediği öğrenildi.

Baba Aslan, "Bugün otuz dört gün oluyor. Morgun kapısından girdik, ön kapıdan daha çıkmadık. Çocuğumuzun tedavisi için ne gerekirse yapılıyor zaten. Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Hastanede dört dörtlük ilgileniyorlar. Yirmi dört saat başında doktoru, hemşiresi hepsi bakıyorlar. Ama işte zamanla iyi olacak diyorlar. Gözünü ara ara açıyor, kapatıyor ama bilinci yok yani. Bizi görmüyor çocuk. Herkesten dua bekliyoruz. Bizim herhangi bir ihtiyacımız yok. Oğlum vatanını, milletini seven biri. Öyle kendini asker gibi yetiştirdim. Ben bir asker babasıyım. Beklemiyorduk böyle bir şey olacağını. Allah'tan geldi diyoruz artık. Yoksa hayvanları seven, omuzunda kedi besleyen bir çocuktu. Sokakta kedilere mama verirdi, evimizde de kedisi var. Böyle bir caninin gelip bunu yapacağını hiç düşünemedik" dedi.

'Biz sadece herkesten dua bekliyoruz'

Oğlunun hastane çıkışı elinden tutup eve götüreceği inancında olduğunu ifade eden baba Aslan, "Beşiktaşlıydı, iyi top oynardı çocuğum. Futbol topu aldı, krampon aldı daha giyemedi bile. İki tane ablası var. O gün annesi 'okula gitmeyin' demiş. Sonra da 'matematik dersi var oğlum, gidin biraz ders görün, sonra oyun oynarsınız' demiş. O şekilde okula gitti işte. Devletimiz bütün imkanlarını kullanıyor, ne gerekirse yapılıyor. Doktorlar başında ilgileniyor. Biz sadece herkesten dua bekliyoruz. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Biz çocuğumuzu evden nasıl okula gönderdiysek hastaneden de o şekilde çıkarıp eve götürmeyi düşünüyoruz. Çocuk hastaneden çıkıncaya kadar da başından ayrılma imkanımız yok zaten. Elinden tutup eve götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah da götüreceğiz. Herkesin de dua ettiğine eminim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mustafa'nın Babasından Dua Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa'nın Babasından Dua Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.