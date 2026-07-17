Nail Ekiz Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Oldu

Milli Eğitim Bakanlığının il müdürleri atama kararı kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il milli eğitim müdürleri atamaları kapsamında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Yayımlanan atama kararıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Öte yandan, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Aziz Gün ise Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. - IĞDIR