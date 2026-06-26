Nevşehir'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Karneler Dağıtıldı

Nevşehir\'de Karneler Dağıtıldı
26.06.2026 12:07
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Nevşehir'de 59 bin 434 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Vali Kök, öğrencilere başarı diledi.

Nevşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 59 bin 434 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım töreninde Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'e "Büyüyünce vali olmak istiyorum" diyen 1. sınıf öğrencisi tebessüm ettirdi.

Nevşehir'deki Merkez Mustafa Çalışkan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve protokol üyeleri katıldı. Okul girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Vali Kök, bir süre çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere büyüdüklerinde hangi mesleği yapmak istediklerini soran Vali Kök'e bir öğrencinin "Öğretmen olmak istiyorum", 1. sınıf öğrencisinin ise "Vali olmak istiyorum" cevabı tebessüme neden oldu. Minik öğrenciyle yakından ilgilenen Vali Kök, daha sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne töreninde konuşan Vali Hüseyin Kök, bir eğitim öğretim yılının daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Eğitimin yalnızca bilgi edinme süreci olmadığını ifade eden Kök, "Eğitim aynı zamanda karakterin, sorumluluk duygusunun ve değerlerimizin şekillendiği önemli bir yolculuktur. Bu yolculukta gösterilen emek, sabır ve gayret her türlü takdiri hak etmektedir" dedi.

Öğrencilere seslenen Kök, karnelerin sadece notlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bugün alacağınız karneler, bir yıl boyunca ortaya koyduğunuz çalışmaların sonucudur. Ancak unutmayın ki başarı yalnızca notlarla ölçülmez. Önemli olan öğrenmeye devam etmek, eksiklerinizi görmek ve her geçen gün kendinizi biraz daha geliştirmektir. Sizlerden beklentimiz; ülkesini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmenizdir" diye konuştu.

Öğretmenler ile velilere de teşekkür eden Vali Kök, eğitimin başarısının okul ile aile arasındaki güçlü iş birliği sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. İl genelinde 59 bin 434 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydeden Kök, yaz tatilinin kitap okuyarak, spor yaparak, kültürel faaliyetlere katılarak ve aileleriyle kaliteli zaman geçirerek değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının sonunda tüm öğrencileri tebrik eden Vali Kök, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Nevşehir'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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