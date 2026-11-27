Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, halk sağlığı üzerinde iklim değişikliğinin yarattığı etkiler ile sürdürülebilir yaşamı konu alan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen 'İklim için gençlik, sağlık için gelecek: Sürdürülebilir sosyal sorumluluk atölyeleri' projesi çerçevesinde iki oturum halinde düzenlendi. Öğrencilerle akademisyenleri buluşturan etkinlikte karbon ayak izinden kompost yapımına değin pek çok konuda atölye çalışması yapıldı. Etkinliğin akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uğurlu üstlenirken Genç Yeşilay Kulübü Başkanlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özge Kayacu yürüttü; konuşmacı olarak ise Doç. Dr. Ferdane Koçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat ve Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur yer aldı. Sunumlarda iklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileri, ekolojik eşikler, biyoekonomi çözümleri ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı. Öğleden sonraki öğrenci atölyelerinde karbon ayak izi, iklim değişikliği ve halk sağlığı, sürdürülebilir beslenme, tüketim ve sıfır atık, sürdürülebilir kampüs ile kompost yapımı başlıkları işlendi.

Projenin ikinci aşamasında Genç Yeşilay Kulübü üyelerinin, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle birlikte fidan dikeceği belirtildi. Projeyle öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalığının artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.