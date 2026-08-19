Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
Niğde'de düzenlenen 4 etkinlikte 210 vatandaşa uğraşıyla uyuşturucu hakkında bilgilendirme yapıldı.
NİĞDE (İHA) Niğde'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 4 etkinlikte 210 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta" projelerine yönelik 4 etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliklerde toplam 210 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verilirken, katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.
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