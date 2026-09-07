Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı

Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı
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Nilüfer Belediyesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği vermeye başladı. Dağıtımlar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla 1 hafta boyunca sürecek.

Nilüfer Belediyesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği vermeye başladı.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla sürdürdüğü kırtasiye desteği projesini bu yıl da sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye ekipleri, ilköğretim ve ortaokulda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğini dağıtıyor.

Verilen destek paketlerinde, öğrencilerin derslerinde doğrudan kullanabileceği temel okul malzemeleri yer alıyor. Öğrencilere okul çantası ile birlikte defterler, boya kalemleri, kalemler, silgiler, makas, bant, kalemtıraş ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemeleri sunuluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projede dağıtımlar 1 hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı - Son Dakika
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