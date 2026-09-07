Nilüfer Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği dağıtmaya başladı

Nilüfer Belediyesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği vermeye başladı.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla sürdürdüğü kırtasiye desteği projesini bu yıl da sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye ekipleri, ilköğretim ve ortaokulda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğini dağıtıyor.

Verilen destek paketlerinde, öğrencilerin derslerinde doğrudan kullanabileceği temel okul malzemeleri yer alıyor. Öğrencilere okul çantası ile birlikte defterler, boya kalemleri, kalemler, silgiler, makas, bant, kalemtıraş ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemeleri sunuluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projede dağıtımlar 1 hafta boyunca devam edecek.