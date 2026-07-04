Nilüfer Belediyesinden acil durum eğitimi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesinden acil durum eğitimi

Nilüfer Belediyesinden acil durum eğitimi
04.07.2026 17:08  Güncelleme: 17:11
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Nilüfer Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı direnci artırmak amacıyla personeline 'Acil Durumlarda Binalarda Tahliye' eğitimi verdi. BAKUT iş birliğiyle düzenlenen programda yangın söndürme tatbikatı da yapıldı ve katılımcılara ilk yardımcı sertifikaları takdim edildi.

Nilüfer Belediyesi, afet ve acil durumlarda daha dirençli olmak için, personeline yönelik eğitim verdi.

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde belediye personeli ve bina sorumlularına yönelik "Acil Durumlarda Binalarda Tahliye" eğitimi düzenlendi. Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) iş birliği ile yapılan programda acil durumlarda ve afet anında yapılması gereken kritik müdahaleler paylaşıldı. Eğitimin ardından, hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunabilmeleri adına süreçleri başarıyla tamamlayan bina sorumlularına "İlk yardımcı" sertifikaları da takdim edildi. Bu sayede de binalardaki ilk müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Pratik eğitimin ardından katılımcılara uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Erdinç Çamkerten, sürdürülebilir bir afet yönetiminin ancak sürekli eğitim ve pratik uygulamalarla mümkün olduğunu belirterek, "Tüm binalarımızda gerçekleştirmeyi planladığımız kapsamlı tatbikatların ve farkındalık programımızın ilk ayağını başarıyla tamamladık. Amacımız, hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için en güvenli alanları oluşturmak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nilüfer Belediyesinden acil durum eğitimi - Son Dakika

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