Nilüfer'de sertifikalı kadın gücü - Son Dakika
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Nilüfer'de sertifikalı kadın gücü

Nilüfer\'de sertifikalı kadın gücü
19.06.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen hijyen eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen hijyen eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kadınların üretime katılması ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları amacıyla hijyen eğitim programı yapıldı. Gıda üretimi yapan kadın derneklerinin üyelerinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Emre Karagöz, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı ile Müdür Yardımcısı Alper Sezgin Çiftçi ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, kadın emeğinin niteliğini artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Kadın dernekleri ile kurulan bağın sadece sosyal dayanışma değil, aynı zamanda kadın istihdamı ve ekonomiye katkı odaklı olduğunu belirten Altun, gıda üretiminde hijyenin tüketiciye saygı ve üreticinin saygınlığı açısından önem taşıdığını vurguladı. Kadınların mutfaklarından sundukları ürünlerde bu bilinçle hareket etmelerinin önemine değinen Altun, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı, halk eğitim merkezlerinin toplumun her kesimine hitap eden yaygın eğitim kurumları olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 183 farklı kursta 37 bin kursiyere ulaştıklarını belirten Sarı, temel amaçlarının bireylerin istihdama katılmaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları olduğunu ifade etti. Sarı, Nilüfer Belediyesi ile yapılan iş birliğinin toplumun ve dolayısıyla ülkenin kazanması anlamına geldiğini belirterek, hijyen eğitimlerinin kadınlar için yeni bir başlangıç olmasını diledi.

Tören, eğitimlerini tamamlayan kadınların sertifikalarını almalarıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Bursa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nilüfer'de sertifikalı kadın gücü - Son Dakika

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