NÖHÜ\'de YÖKAK Saha Ziyareti Tamamlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Ara Değerlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen saha ziyareti tamamlandı.

Saha ziyareti süresince YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma-geliştirme çalışmaları, toplumsal katkı uygulamaları ve yönetsel süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Program kapsamında üniversite üst yönetimi, Kalite Komisyonu üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde üniversitenin kalite güvencesi alanındaki çalışmaları, kurumsal gelişim süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; değerlendirme sürecine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE