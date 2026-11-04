Ödemiş'te rehber öğretmen ve okul yöneticilerine krize müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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Ödemiş'te rehber öğretmen ve okul yöneticilerine krize müdahale eğitimi verildi

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Ödemiş\'te rehber öğretmen ve okul yöneticilerine krize müdahale eğitimi verildi
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Ödemiş'te 4 Kasım 2026'da iki oturumda rehber öğretmen, psikolojik danışman ve okul yöneticilerine krize müdahale eğitimi verildi. Eğitimde kriz yönetimi, risklerin önceden tespiti ve çocuk suçluluğuyla mücadele ile 'Çocuklar Güvende' uygulaması ele alındı.

Öğrencilerin ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, okullarda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve olası kriz durumlarına karşı kurumsal müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Ödemiş'te eğitim programları gerçekleştirildi.

Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi tarafından hazırlanan eğitim programları, 4 Kasım 2026 tarihinde iki ayrı oturum halinde düzenlendi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'nun başkanlığında, Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi Başkanı Şube Müdürü Hamza Akarçelik'in koordinasyonunda gerçekleştirilen programların ilk oturumu, saat 10.00'da Ödemiş 100. Yıl İlkokulu Toplantı Salonu'nda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların katılımıyla yapıldı. Programın ikinci oturumu ise saat 14.00'te Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul ve kurum yöneticilerine yönelik gerçekleştirildi. Programa Yeşilay Ödemiş İlçe Temsilciliği de katıldı.

Eğitimler, İlçe Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi üyelerinden Ödemiş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Ali Sezgin ile Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu Rehber Öğretmeni Tuğçe Aslıtürk Saygıner tarafından verildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde; psikososyal koruma ve önleme çalışmaları, kriz durumlarının yönetimi, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve kriz anlarında izlenecek yöntemler ele alındı. Katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, okullarda yürütülen psikososyal destek çalışmalarının daha etkin ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi hedeflendi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin iyi oluş halini destekleyen, eğitim ortamlarında güven ve huzuru önceleyen, koruyucu ve önleyici çalışmaları güçlendiren eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Çocuk suçluluğuyla mücadelede önleyici bilgilendirme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından, yeni nesil suç örgütleri ve çocuk suçluluğuyla mücadele kapsamında önleyici ve bilgilendirme yapıldı. Çocukların suç örgütlerinin etkisinden korunması, olası risklerin erken fark edilmesi ve önleyici tedbirlerin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, çocukların güvenliğinin sağlanması ve karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi amacıyla "Çocuklar Güvende" uygulamasının içeriği, kullanım amacı ve sunduğu imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: İHA
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