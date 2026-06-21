ODÜ'de TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı 4 Kat Arttı - Son Dakika
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ODÜ'de TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı 4 Kat Arttı

ODÜ\'de TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı 4 Kat Arttı
21.06.2026 15:02
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Ordu Üniversitesi'nde TÜBİTAK projeleri 24’ten 92’ye yükselerek büyük bir başarı sağlandı.

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci proje sayısı bir yılda yaklaşık dört kat artarak 24'ten 92'ye yükseldi. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Elde edilen bu başarı, akademik birimlerimiz ile öğrencilerimizin özverili çalışmalarının sonucudur" dedi.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Ordu Üniversitesinden 229 proje başvurusu yapılırken, bunlardan 91'i desteklenmeye hak kazandı. Sonuçlar, Ordu Üniversitesinde öğrenci odaklı araştırma ve proje kültürünün son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini ortaya koydu. 2021-2024 yılları arasında toplam 86 proje başvurusu yapılmışken, yalnızca 2025 yılında gerçekleştirilen 229 başvuru ile önceki dört yılın toplamı geride bırakıldı. Böylece proje başvuru sayısında yüzde 166 artış sağlandı.

Desteklenen proje sayılarında dikkat çeken artış

Desteklenen proje sayılarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 2021-2024 döneminde toplam 55 proje destek alırken, yalnızca 2025 yılında 91 proje desteklenerek önceki dört yılın toplamı aşıldı. Bu sonuçla birlikte desteklenen proje sayısında yüzde 65,5 artış elde edildi. 2025 yılı sonuçlarında fakülte bazında Sağlık Bilimleri Fakültesi 19, Ziraat Fakültesi 17, Fen Edebiyat Fakültesi 11 ve Spor Bilimleri Fakültesi 9 desteklenen proje ile öne çıktı. Bölüm bazında ise Bahçe Bitkileri Bölümü 10 proje ile ilk sırada yer alırken, Hemşirelik Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü 8'er desteklenen proje ile dikkat çekti.

Öte yandan, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Programı kapsamında üniversitenin 6 farklı akademik biriminden toplam 8 proje başvurusu gerçekleştirildi. Bu kapsamda Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nin bir projesi desteklenmeye hak kazanarak Ordu Üniversitesinin 2209-B programındaki ilk başarısı oldu.

"Elde edilen bu başarı, akademik birimlerimiz ile öğrencilerimizin özverili çalışmalarının sonucudur"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, elde edilen sonuçların üniversitede araştırma kültürünün güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve proje geliştirme konusundaki ilgisinin her geçen yıl artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elde edilen bu başarı, akademik birimlerimiz ile öğrencilerimizin özverili çalışmalarının sonucudur. Üniversite olarak proje üretimini ve araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Orhan Baş, Tübitak, Rektör, Eğitim, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ODÜ'de TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı 4 Kat Arttı - Son Dakika

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