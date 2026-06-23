Burhaniyeli öğrencilerden can dostlara sevgi dolu dokunuş

Burhaniye ilçesinde, özel bir kolejin 2. ve 3. sınıf öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Aşkıbirce Uzkurt ile Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürü Barış Hakan'ın eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, can dostlarla vakit geçirirken bakımevinin duvarlarını rengarenk resimlerle süsledi.

Burhaniyeli öğrenciler, Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvan sevgisinin en güzel örneklerini verdi. Hayvanları seven küçük öğrenciler barınağın duvarlarına resimler yaptı. Öğrenciler, hem becerilerini ortaya koydu hem de hayvanlara olan sevgilerini eserlerine yansıttı. Hayvan sevgisi ve sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda gelişmesine katkı sağlayan etkinlik, öğrencilerin neşesi ve can dostlarla kurduğu sıcak bağlarla anlam kazandı. Öğrencilerin bıraktığı renkli izler, bakımevine ayrı bir güzellik kattı. - BALIKESİR