Burhaniyeli öğrencilerden can dostlara sevgi dolu dokunuş - Son Dakika
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Burhaniyeli öğrencilerden can dostlara sevgi dolu dokunuş

Burhaniyeli öğrencilerden can dostlara sevgi dolu dokunuş
23.06.2026 14:39  Güncelleme: 14:40
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Burhaniye'de özel bir kolejin öğrencileri, belediyeye ait sokak hayvanları bakımevini ziyaret ederek duvarları resimlerle süsledi ve can dostlarla vakit geçirdi.

Burhaniye ilçesinde, özel bir kolejin 2. ve 3. sınıf öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Aşkıbirce Uzkurt ile Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürü Barış Hakan'ın eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, can dostlarla vakit geçirirken bakımevinin duvarlarını rengarenk resimlerle süsledi.

Burhaniyeli öğrenciler, Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvan sevgisinin en güzel örneklerini verdi. Hayvanları seven küçük öğrenciler barınağın duvarlarına resimler yaptı. Öğrenciler, hem becerilerini ortaya koydu hem de hayvanlara olan sevgilerini eserlerine yansıttı. Hayvan sevgisi ve sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda gelişmesine katkı sağlayan etkinlik, öğrencilerin neşesi ve can dostlarla kurduğu sıcak bağlarla anlam kazandı. Öğrencilerin bıraktığı renkli izler, bakımevine ayrı bir güzellik kattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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