Öğrencilerden İnovatif Proje Sergisi

02.06.2026 17:40
Yozgat'ta öğrenciler, özgün içeriklerini sergiledi, doğa dostu gübre ve zorbalık uygulamaları tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncü projelerinden 'Dilimizin Zenginlikleri' ile 'Harezmi Eğitim Modeli' kapsamında yıl boyunca çeşitli eserler üreten öğrenciler hazırladıkları özgün içerikleri ve inovatif icatları düzenlenen programla ziyaretçilere sundu.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen sergide 'amaranthus' bitkisi kullanılarak oluşturulan gübrelerin öğrenciler tarafından üretilen gübre ile karşılaştırılması çalışması tanıtılan icatlar arasındaydı. Bu çalışma sayesinde öğrenciler orman yangınlarından sonra tahrip olan toprağın daha kısa sürede toparlanmasını hedefliyor.

Tanıtılan bir diğer çalışma olan Zorba Savar uygulaması ile zorbalığa uğrayan öğrencilerin kimlik bilgileri deşifre olmadan okul idaresi veya rehberlik servisine ulaşabilmesini sağlayan uygulama hakkında bilgi verildi. Okul kütüphanesinde kitap tasnifi yapan öğrenciler, doğada çözünebilen kitap ayracı da diğer tasarımlar arasında yerini aldı.

Programda açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak "Bugün burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük emek harcayarak hazırladıkları sergi açılışı için bir aradayız. Harezmi eğitim modelini uyguluyor arkadaşlarımız. Burada sonuçlarını hep beraber gördük. Maksadımız eğitimi sadece sınıflara hapsetmek değil, çocuklarımıza yaparak yaşayarak öğretmeyi aynı zamanda doğayla barışık olmayı ve becerilerinin farkında olmayı istiyoruz. Yine 'Dilimizin Zenginlikleri' projemiz için hazırlanmış bir etkinliğimiz var. Burada emek harcayan bütün öğretmenlerime, sevgili öğrencilerime ve onları yüreklendiren buralara kadar ilçelerden gönderen velilerime de çok teşekkür ederim. Dilimizin Zenginlikleri projesi bakanlığımızın projesi. Yıl boyunca uyguluyoruz. Öğrencilerimiz her ay bir konu ile gündeme aldığımız bir çalışma. Burada resim, şiir, kompozisyonlarla o konuları işliyoruz. İşledikten sonra da böyle bir sergi ile hem sergiliyoruz hem de dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Süreç hala devam ediyor. Yıl boyunca devam eden bir çalışma. Bugün burada nihai programını gerçekleştirmek için bir araya geldik" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

