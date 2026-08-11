Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirilmeleri Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamalarının gerçekleştiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleşti. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı. "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" kapsamında 13-31 Temmuz tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 6-10 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleşti. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin ise 12 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabileceği açıklandı.

Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere ise yeniden tercih hakkı verildi. Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek. Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da aynı gün yani 12 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.