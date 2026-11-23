Öğretmenlerin Ocak 2027'de alacağı maaş için iki ayrı zam senaryosu hesaplandı. Enflasyonun Merkez Bankası tahminine uygun gelmesi halinde artış yüzde 7,78, daha yüksek gelmesi halinde yüzde 9,5 olacak. Rakamlar, kamudanhaber.net'in toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden yaptığı hesaplamaya dayanıyor.

YÜZDE 7,78'LİK ZAMDA MAAŞLAR NE OLACAK?

İlk senaryoda toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamı yüzde 7,78'e ulaşıyor. Bu durumda bugün 72 bin 578 lira alan 9/1 derecesindeki öğretmenin maaşı 78 bin 225 liraya çıkıyor.

Aynı oranla 1/1 derecesindeki öğretmenin eline geçecek tutar 86 bin 887 lira olarak hesaplanıyor.

ENFLASYON YÜKSEK GELİRSE ZAM YÜZDE 9,5

İkinci senaryo, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ihtimaline dayanıyor. Zam oranı yüzde 9,5'e çıkarsa 9/1 derecesindeki öğretmenin maaşı 79 bin 473 lira, 1/1 derecesindeki öğretmenin maaşı 88 bin 273 lira oluyor.

İki senaryo arasındaki fark 9/1 derecesinde 1.248 lira, 1/1 derecesinde 1.386 lira.

KESİN ORAN OCAK BAŞINDA BELLİ OLACAK

Hesaplanan tutarlar tahmini. Öğretmenlerin ocak maaşına yansıyacak kesin oran, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek; maaşlar toplu sözleşme artışı ile oluşacak enflasyon farkına göre belirlenecek.