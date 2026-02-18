Okulda kaydedilen görüntü olay oldu: Bakan Tekin'e teşekkür eden de var eleştiren de - Son Dakika
Okulda kaydedilen görüntü olay oldu: Bakan Tekin'e teşekkür eden de var eleştiren de

18.02.2026 15:58  Güncelleme: 16:01
Şanlıurfa'daki bir ilkokulda öğrencilerin isteği üzerine çalınan ''Ey Sevgili'' ilahisine minikler hep birlikte eşlik etti. Sosyal medyada viral olan o ana ilişkin görüntüler farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Şanlıurfa İbni Sina İlkokulu'nda öğrencilerin talebi üzerine "Ey Sevgili" ilahisi çalındı. Okul bahçesinde bulunan minik öğrenciler de ilahiye hep birlikte eşlik etti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bir kesim, Ramazan ayı dolayısıyla okullara genelge gönderdiği bilinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür ederken; bir başka kesim ise eğitim kalitesine dikkat çekerek uygulamayı eleştirdi.

BAKAN TEKİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan okullara gönderilen Ramazan genelgesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Sanırım cehalet bulaşıcı bir hastalık... Okumadan, anlamadan, niyet okuyuculuk yaparak eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var.Laikliğin ne demek olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini, uluslararası örneklerden de Türkiye örneklerinden de hareketle hepsine tek tek anlatmaya, açıklamaya açığım. Tanımladıkları şey, bir dayatma. Laiklik öyle bir şey değil. Bu, bir. Biz metnimizde de metnin ekinde okullara gönderdiğimiz örnek etkinlikler listesinde de anayasaya aykırı tek bir ifade yok. Bir kere bunu bu şekilde sunmanın dediğim gibi cehaletten başka hiçbir açıklaması yok" ifadelerine yer verdi.

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    laiklik dersi veriyor birde. normal digeride ekonomi dersi veriyordu bir zamanlar. simdide hukuk master yapıyor. 0 5 Yanıtla
