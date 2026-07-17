OMÜ'den Öğrencilere İstihdam Destek Protokolleri - Son Dakika
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OMÜ'den Öğrencilere İstihdam Destek Protokolleri

OMÜ\'den Öğrencilere İstihdam Destek Protokolleri
17.07.2026 20:32
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Vezirköprü MYO, mesleki gelişim ve istihdam için protokoller imzaladı, öğrenciler sahada eğitim alacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu(MYO), öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve orman ürünleri fabrikası ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Vezirköprü MYO Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ile sektör arasındaki bağın güçlendirilmesini hedefleyen protokoller imzalandı. Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, fabrika yetkilisi ve akademisyenler katıldı.

İmzalanan protokoller sayesinde öğrenciler, zorunlu dönem içi uygulama eğitimleri ile yaz stajlarını ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçek çalışma ortamında gerçekleştirme fırsatı bulacak. Böylece öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulamaya dönüştürmeleri, mesleki tecrübelerini artırmaları ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.

Protokoller kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise istihdam oldu. Fabrika ile yapılan anlaşmayla, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başarılı mezunların işletmede istihdam edilmesine yönelik iş birliği sağlandı.

Tören, tarafların protokolleri imzalamasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yetkililer, üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak protokollerin hem öğrencilerin kariyer planlamasına hem de ilçenin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Vezirköprü, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ'den Öğrencilere İstihdam Destek Protokolleri - Son Dakika

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