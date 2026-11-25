Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, farklı kuşaklardan akademisyenleri bir araya getirerek öğretmenlik mesleğinin geçmişi, bugünü ve geleceğini buluşturdu. Vefa ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı etkinlikler, büyük ilgi gördü.

Eğitim Fakültesinde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, emekli öğretim elemanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Tevfik Sevgülü'nün "Sanatın Tükenmez Yolları" adlı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Boğa'nın yaptığı serginin ardından, Suat Tolgun öncülüğünde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi sunuldu.

Etkinlikler, Eğitim Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programıyla devam etti.

Dekan Çalışıcı: "Öğretmenlik, bir ülkenin yarınlarını nakış nakış işlemektir"

Programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, etkinliğin üç farklı kuşağı bir araya getirmesi bakımından önem taşıdığını belirterek gelecek yıllarda da düzenlenerek geleneksel hale gelmesini temenni etti. Öğretmenlik mesleğinin bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendirmedeki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çalışıcı, "Bugün burada, bir insanın hayatına dokunmanın, bir çocuğun kalbinde umut yeşertmenin verdiği mutluluğu paylaşan kişiler olarak bir aradayız. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en derin duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik, sadece sınıfta ders anlatmak değildir; o kelimelerle bir çocuğun kaderini, bir ülkenin yarınlarını nakış nakış işlemektir" dedi.

"Şehit öğretmenlerimizin yarım kalan hayallerini tamamlayacak birer nefer olarak yetiştiriyoruz"

Konuşmasında şehit öğretmenleri de anan ve öğretmen adaylarına seslenen Dekan Çalışıcı, "Sevgili öğretmen adayı arkadaşlarım, bizler bu fakültede sizleri sadece birer eğitimci olarak değil, aynı zamanda Aybüke Yalçın'ın bitmeyen şarkısı, Necmettin Yılmaz'ın sönmeyen meşalesi, Neşe Alten'in, Aysun Karalar'ın, Burçin Uysal'ın ve daha nice kahramanımızın yarım kalan hayallerini tamamlayacak birer nefer olarak yetiştiriyoruz. Onlar, vatanın en ücra köşelerinde cehalete teslim olmamak için göğüslerini siper ettiler. Bize bıraktıkları en büyük mesaj, o beyaz tahtaların önünü asla boş bırakmamaktır. Yarın yurdun dört bir yanına dağıldığınızda, o sınıflara sadece kendi bilginizle değil, şehit öğretmenlerimizin emaneti olan o büyük sevda ve cesaretle gireceksiniz. Çocuklarımıza sadece okumayı değil, vatanı sevmeyi ve insan kalabilmeyi de öğreteceksiniz" diye konuştu.

Üç farklı kuşak Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi

Açılış konuşmasının ardından emekli öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet Demirci, kaleme aldığı öğretmen konulu şiirini seslendirdi. Program, öğrencilerin şiir dinletisi ve hazırladıkları video gösteriminin ardından "Fakültemizi Ne Kadar Tanıyoruz?" başlıklı bilgi yarışmasıyla devam etti.

Emekli akademisyenler ile öğretmen adaylarını aynı çatı altında buluşturan etkinlik, kuşaklar arası dayanışmanın ve öğretmenlik mesleğinin taşıdığı değerlerin paylaşılmasına da vesile oldu.

Program, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin sunduğu Türk Halk Müziği konseri, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eğitim Fakültesinin geçmişten bugüne akademik birikimine katkı sunan emekli öğretim elemanları da etkinlikte yer aldı.

Programa; Öğr. Gör. Ahmet Demirci, Prof. Dr. Ali Boğa, Prof. Dr. Ali Uzun, Öğr. Gör. Aynur Özgür, Prof. Dr. Bekir Batı, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Öğr. Gör. Ferit Berçin, Öğr. Gör. Halistin Kukul, Prof. Dr. Hasan Bolat, Öğr. Gör. İrfan Topal, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Prof. Dr. Nazmi Polat, Öğr. Gör. Necdet Keleşoğlu, Prof. Dr. Nezihe Çalışkan, Öğr. Gör. Sıddık Yüksel, Öğr. Gör. Şerife Şahin, Yrd. Doç. Dr. Zehra Sengir ve Prof. Dr. Zekeriya Uludağ katıldı.