OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 129 mezun verdi - Son Dakika
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OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 129 mezun verdi

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 129 mezun verdi
06.07.2026 17:50
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Samsun OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 eğitim yılı mezuniyet töreninde 129 öğrenci mezun oldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 129 mezun verdi.

Diş Hekimliği Fakültesi 29. Dönem Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. Konuşma yapan Diş Hekimliği Fakültesi 29. Dönem birincisi Diş Hekimi Cansu Gülnar, "Diş hekimliği eğitimi; yalnızca teorik bilgi ve teknik beceri kazanma süreci değil, aynı zamanda sabrı, disiplini, etik değerleri ve insan hayatına duyulan saygıyı öğrenme yolculuğudur. Bu süreçte zaman zaman zorlansak da, bugün mezun olurken mesleğimizin en büyük sorumluluğunun yalnızca tedavi etmek değil; güven vermek ve insan hayatına değer katmak olduğunu biliyoruz. Öğrencilik yıllarımızı geride bırakırken, insan hayatına dokunacak büyük bir sorumluluğu da üstleniyoruz" dedi.

"Dinamik bir sağlık alanıdır"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz konuşmasında, "Bugün fakültemizin genç diş hekimlerini meslek hayatlarına uğurlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sevgili mezunlarımız, uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Bugün aldığınız diploma yalnızca akademik bir başarının değil, aynı zamanda insan sağlığına hizmet etme sorumluluğunun da simgesidir. Diş hekimliği; bilimsel bilginin, teknolojik gelişmelerin ve klinik tecrübenin sürekli yenilendiği dinamik bir sağlık alanıdır. Meslek hayatınız boyunca bilimi rehber edinmenizi, etik değerlerden ayrılmamanızı ve insanı merkez alan hekimlik anlayışınızı daima korumanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hekim Olmak; bilgi sahibi Olmak, geleceği kurmak ve insanı güzelleştirmektir"

Mezuniyet töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Bizim tarihimizde insanın gönlünü yapana, güzelleştirene, ruhunu tatmin edene hekim denir, hikmetli kişi denir. O yüzden hekimlik, hem bilgili insan olmak demek, hem günceli takip etmek demek, hem geleceği kurmak demek ama aynı zamanda insanı insan yapmak, onu güzelleştirmek, ona ruh vermek, ona merhamet vermek, estetik vermek ve sanat vermek demek. Hekim olmak önemli ama bilim, kültür, sanat ama bilgi, o da çok önemli. Akılla bilimi aynı dengede, aynı sanat ölçüsünü de tutmayı bilen bir nesilden geliriz. O yüzden bilim de bizim için çok önemlidir" sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Aydın, "Sizler büyük bir yolculuğun parçası oldunuz"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise şunları söyledi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi olarak yarım asırlık tecrübemizle zamanın ruhuna uygun bir anlayış doğrultusunda geleceğe yürümekteyiz. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra sunduğumuz bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarla sizleri sadece mesleki bilgiyle değil; ahlakla, vicdanla ve sorumluluk duygusuyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedefledik. Sürdürülebilir bir dünya için, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olmanızı temenni ediyoruz. Çünkü biz, eğitimi sadece bireysel başarıya değil, ortak geleceğimize yapılan bir yatırım olarak görüyoruz."

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Erman Ürer de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, mezun olmaya hak kazanan 129 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet belgelerini alan genç hekimler, daha sonra 'Diş Hekimlik Andı'nı okudu. Hekimlik Andı okunduktan sonra kep fırlatma merasimi ile tören sona erdi.

Mezuniyet törenine ayrıca OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer ile Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Feyza Otan Özden ile Prof. Dr. Burcu Baş Akkor, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Uzun'un yanı sıra akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 129 mezun verdi - Son Dakika

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