OMÜ İlahiyat Fakültesi 320 Mezununu Uğurladı - Son Dakika
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OMÜ İlahiyat Fakültesi 320 Mezununu Uğurladı

OMÜ İlahiyat Fakültesi 320 Mezununu Uğurladı
11.06.2026 16:53
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OMÜ İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde 320 öğrenci diplomalarını alarak yeni bir hayata adım attı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinde 320 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 40. Dönem Mezuniyet Töreni, OMÜ Yaşam Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, fakültenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni bir hayat yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurguladı. Üniversite eğitiminin öğrencilere sadece diploma kazandırmadığını belirten Sancar, bu sürecin dostluklar, tecrübeler ve kişisel gelişimle anlam kazandığını ifade etti. İlahiyat eğitiminin bilgi edinmenin ötesinde insanı anlamayı, hikmetle düşünmeyi ve hakikati aramayı öğreten özel bir alan olduğuna dikkat çeken Sancar, mezunların tüm sorularına cevap bulmuş bireyler olarak değil, doğru soruları sorabilen insanlar olarak hayata atıldıklarını söyledi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer de mezun öğrencileri tebrik ederek, hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

Fakülte birincisi Armağan Bilici tarafından mezuniyet kütüğüne isim çakılması ve başarılı öğrencilere plaket takdiminin ardından diplomalarını alan öğrenciler, mezuniyet yemini ederek kep attı. Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ İlahiyat Fakültesi 320 Mezununu Uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bedriye Müge A Bedriye Müge A:
    Ülkemizde gençlerin eğitim alması ve çalışmaya başlaması mutluluk verici bir gelişme. Özellikle ilahiyat alanında eğitim alan bu gençlerin gelecekte topluma yapacakları katkı önem arz etmektedir. Mezun öğrencilerimize başarılar dileriz. 0 0 Yanıtla
  • Serdar Aksay Serdar Aksay:
    güzel güzel yapılan törenler var ama sonuçta değişen ne oluyo yani 320 mezun çıksa 3200 mezun çıksa yine aynı yoldan gidecek memleket bu işte bence yapılan törenler güzel ama sorun başka yerde 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Tayfun Erdem İbrahim Tayfun Erdem:
    320 kişi mezun olmuş ama bunların kaçı gerçekten bu mesleği layıkıyla yapacak niyetinde ben merak ediyorum çünkü saygı ve ahlak her geçen gün azalıyor! 0 0 Yanıtla
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