OMÜ İlahiyat Fakültesi 320 Mezununu Uğurladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinde 320 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 40. Dönem Mezuniyet Töreni, OMÜ Yaşam Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, fakültenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni bir hayat yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurguladı. Üniversite eğitiminin öğrencilere sadece diploma kazandırmadığını belirten Sancar, bu sürecin dostluklar, tecrübeler ve kişisel gelişimle anlam kazandığını ifade etti. İlahiyat eğitiminin bilgi edinmenin ötesinde insanı anlamayı, hikmetle düşünmeyi ve hakikati aramayı öğreten özel bir alan olduğuna dikkat çeken Sancar, mezunların tüm sorularına cevap bulmuş bireyler olarak değil, doğru soruları sorabilen insanlar olarak hayata atıldıklarını söyledi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer de mezun öğrencileri tebrik ederek, hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

Fakülte birincisi Armağan Bilici tarafından mezuniyet kütüğüne isim çakılması ve başarılı öğrencilere plaket takdiminin ardından diplomalarını alan öğrenciler, mezuniyet yemini ederek kep attı. Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN