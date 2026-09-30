OMÜ, Kurtuluş Yolu için \'Milli Mücadele Yolu\' önerisini Samsun Büyükşehir\'e iletecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen "Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı (Samsun Kurtuluş Yolu) 4 projesinin ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Kurtuluş Yolu" güzergahının "Milli Mücadele Yolu" veya "Milli Mücadele Güzergahı" olarak adlandırılması yönündeki önerilerini ilgili kurumlara ileteceklerini açıkladı.

TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında yürütülen proje, bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriliyor. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Atakum'da bulunan bir otelde düzenlenen projeye Türkiye'nin farklı illerinden seçilen 20 coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni ile öğretmen adayı katılıyor. Beş gün sürecek proje kapsamında 4 farklı üniversiteden 13 akademisyen tarafından teorik eğitimler, müze ziyaretleri ve arazi uygulamaları gerçekleştirilecek. Coğrafya, tarih, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, turizm rehberliği, matematik ve temel eğitim olmak üzere 6 farklı disiplinden uzmanların katkı sunacağı çalışmalarda Kurtuluş Yolu'nun tarihi, coğrafi, eğitsel ve turistik özellikleri disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.

"İlk oturumumuzu gerçekleştirdik"

Projenin bugün gerçekleştirilen ilk oturumunda konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, çalışmanın amacının Kurtuluş Yolu'nu yeniden canlandırmak ve önemli bir kültürel miras rotası haline getirmek olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile beraber TÜBİTAK 2237A projesi çerçevesinde Kurtuluş Yolu konulu projemizin ilk oturumunu gerçekleştirdik. Samsun, Kurtuluş Yolu ile Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı bir şehir. Biz bunu tekrar yaşatmak, canlandırmak ve Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla bu kültürü, bu birikimi, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak üzere gençlerimizle bir araya geldik" dedi.

"Bu rotayı çalışmak istiyoruz"

Proje kapsamında Samsun'un yerel düzeyde tanıtılmasının yanı sıra Milli Mücadele açısından önemli mekanlara yeni bir kültürel rota kazandırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, "Proje çerçevesinde özellikle Samsun'u hem yerel düzeyde tanıtmak hem de Çanakkale ve Sarıkamış gibi Milli Mücadele mekanlarına bir yenisini eklemek, bu yeni mekanı tanıtmak istiyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediyemizin çabalarıyla yol güzergahında önemli çalışmalar yapılmıştı. Günümüzde özellikle 2026-2030 arasını kapsayan Turizm Eylem Planı'nda da kültürel turizm rotası olarak eklendi. Bu rotayı çalışmak, burada eksiklerimizi tamamlamak, yöneticilere ve plan uygulayıcılarına yol göstermek, onlara önerilerde bulunmak, daha iyi ne olabilir konusunda fikirlerimizi paylaşmak üzere bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Kurtuluş Yolu'nu 'Milli Mücadele Yolu' olarak değiştirme kararı aldık"

Projenin TÜBİTAK tarafından dördüncü kez desteklendiğini belirten Yılmaz, bu yıl çalışmanın adlandırılmasında değişikliğe gitme kararı aldıklarını söyledi. Yılmaz, "TÜBİTAK tarafından projemiz bu yıl dördüncü kez desteklendi. Bu, Türkiye'de ender görülen bir durum. Fakat biz bu projenin devamında, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kurtuluş Savaşı'nı 'Milli Mücadele' olarak müfredatta değiştirmesi üzerine ve konuyla ilgili ders kitapların da bu şekilde Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele'den bahsetmeleri sonucu, bu yıldan itibaren biz de Kurtuluş Yolu projemizi Milli Mücadele Yolu olarak değiştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"Önerimizi Büyükşehir Belediyesi'ne ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ileteceğiz"

Prof. Dr. Yılmaz, "Kurtuluş Yolu" güzergahının isimlendirilmesine ilişkin önerilerini ilgili kurumlarla paylaşacaklarını belirterek, "Bu önerimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ileteceğiz. Böylece Kurtuluş Yolu güzergahının 'Milli Mücadele Yolu' ya da 'Milli Mücadele Güzergahı' olarak değiştirilmesi bu projenin çıktılarından biri olacak. Eğer bunu başarabilirsek başta Samsun olmak üzere Türkiye önemli bir kazanım elde edecek. Bundan sonra haritalarda da gerekli değişikliklere gidilecektir" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek"

Milli Mücadele bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: "Milli Mücadele'nin yaşatılması, o ortamın gelecek nesillere aktarılması, yeni milli mücadeleler yaşanmaması için gençliğimizin bilinçlendirilmesi konusunda çabalarımız sürmekte. Bu çerçevede TÜBİTAK'ın projemizi dördüncü kez desteklemiş olması son derece önemli. Hem TÜBİTAK nezdinde yetkililere hem de bize destek olan Samsun Büyükşehir Belediyemize hem de üniversitemize teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. İnşallah Milli Mücadele Yolu'nun daha ileri seviyelerde, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da bir kültürel miras ve önemli bir turizm rotası olarak tanıtılması yönünde çabalarımız devam edecek."