OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 55-75 yaşa özel üniversite kuruyor, başvurular 15 Eylül'de - Son Dakika
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OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 55-75 yaşa özel üniversite kuruyor, başvurular 15 Eylül'de

OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 55-75 yaşa özel üniversite kuruyor, başvurular 15 Eylül\'de
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 55-75 yaş aralığındaki bireyler için Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi (YBÜ) hayata geçiriliyor. Aktif yaşlanmayı teşvik edecek programda başvurular 15 Eylül 2026'da başlayacak; eğitimler OMÜ kampüsünde yürütülecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 55–75 yaş aralığındaki bireylere yönelik "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi"ni (YBÜ) hayata geçiriyor.

Dünyada giderek yaygınlaşan Üçüncü Yaş Üniversitesi yaklaşımını temel alan YBÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin güçlü akademik birikimi, kurumsal kapasitesi ve toplumsal katkı vizyonuyla şekillenen özgün bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor.

OMÜ Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi YBÜ'de başvurular 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmayı hedefleyen proje; katılımcıların fiziksel, bilişsel ve sosyal iyi oluşlarını destekleyecek eğitim programlarını içeriyor. YBÜ, ileri yaş dönemine özgü gereksinimleri temel alan müfredatıyla kuşaklararası etkileşimi, deneyim aktarımını ve bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve etkinlikler, OMÜ kampüsünde yer alan Bilim İletişimi Ofisi ile ortak kullanılacak binada yürütülecek.

Yürütücülüğünü OMÜ Rektör Danışmanı ve Eğitim-Öğretim Koordinatörü Prof. Dr. Emine Şendurur ile YBÜ Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan'ın üstlendiği programa ilişkin kayıt şartları ve ayrıntılı takvime OMÜ internet sitesi adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 55-75 yaşa özel üniversite kuruyor, başvurular 15 Eylül'de - Son Dakika

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