OMÜ ve Samsun Büyükşehir, yaklaşık 50 eğiticiye yaşam boyu öğrenme eğitimi verdi - Son Dakika
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OMÜ ve Samsun Büyükşehir, yaklaşık 50 eğiticiye yaşam boyu öğrenme eğitimi verdi

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OMÜ ve Samsun Büyükşehir, yaklaşık 50 eğiticiye yaşam boyu öğrenme eğitimi verdi
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OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi için yaklaşık 50 eğiticiye Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenlendi. Golf Kulübündeki programda 55-75 yaş grubuna yönelik bilgiler paylaşıldı, OMÜ öğretim elemanları ve SBB eğitmenleri bir araya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesinde görev alacak eğiticilere yönelik "Eğiticilerin Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

Golf Kulübünde gerçekleştirilen programda, 55-75 yaş grubundaki bireylerin öğrenme süreçlerine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler paylaşılırken; üçüncü yaş yaklaşımı, başarılı yaşlanma, yaş dostu uygulamalar, etkili iletişim ve öğrenme yöntemleri ele alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde Temel Düzey eğitim programında ders verecek yaklaşık 50 eğiticiye yönelik gerçekleştirilen programda, OMÜ öğretim elemanları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri bir araya geldi. Eğitimlerle eğiticilerin hedef grubun özelliklerini tanımaları, öğrenme süreçlerini yaş grubuna uygun planlamaları ve katılımcılarla etkili iletişim kurmaları amaçlandı.

Program, Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan'ın "Üçüncü Yaş Kavramı ve Proje Tanıtımı" başlıklı sunumuyla başladı. Gün boyunca farklı akademisyen ve uzmanlar tarafından üçüncü yaş ve tazelenme üniversitesi modelleri, başarılı yaşlanma, öğrenme psikolojisi, androgoji, yaş dostu belediyecilik, etkili iletişim ve fiziksel aktivite konularında sunum ve uygulamalar gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında ayrıca canlandırıcı aktiviteler, ısınma hareketleri ve drama atölyesi düzenlendi.

Programda, üniversitenin farklı disiplinlerinden öğretim elemanları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri "sağlıklı yaş alma" odağında bir araya getirilerek, Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun, katılımcı ve etkileşimli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir BelediyesiEğitimSamsunYaşamSon Dakika

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