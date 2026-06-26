Ordu\'da 123 bin öğrencinin karne heyecanı

Ordu'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 123 bin öğrencinin karne alması ile sona erdi.

Altınordu ilçesinde bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu ve ilgililer öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 8 Eylül 2025 yılında başlayan eğitim ve öğretim yılının bugün itibariyle sona erdiğini belirterek, "Ordu'da bugün 573 okulda yaklaşık 123 bin öğrencimize 11 bin 300öğretmenimiz karnelerini verdiler. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi öğrencilerimizin bol kitap okuyup, güzel bir şekilde dinlenip seneye hazır halde gelmelerini bekliyoruz" dedi. - ORDU