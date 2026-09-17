Ordu’da İlköğretim Haftası kutlandı

Ordu'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından İlköğretim Haftası açılış programı düzenlenirken, yeni eğitim döneminde öğrenciler için "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması öne çıktı.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sonrasında ise konuşmalar ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Sınıf Öğretmeni Ali Kemal İnce, ilköğretimin çocukların yalnızca bilgi edinmeye başladığı bir dönem olmadığını, aynı zamanda kişiliklerinin, hayallerinin ve geleceğe yönelik hedeflerinin şekillendiği önemli bir süreç olduğunu ifade etti. İnce, öğretmenlerin öğrencilerin bilimin ışığında düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine rehberlik ettiğini kaydetti.

4/D sınıfı öğrencisi Mahperi Gem ise İlköğretim Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada yeni eğitim yılının yeni bilgiler ve arkadaşlıkların başlangıcı olduğunu belirterek, öğrencilerin çok çalışarak ülkeye faydalı bireyler olması gerektiğini söyledi.

Programın devamında Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri, 1/D, 1/C ve 1/E sınıflarını ziyaret ederek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtımını gerçekleştirdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu Müdürü Zeki Özkan, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.