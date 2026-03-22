Orman Haftası'nda Doğa Bilinci Etkinlikleri

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında okul öncesi öğrencilerine doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik takvimi hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okul öncesi eğitim kademesine yönelik olarak öğretmenlerin sınıf içi ve açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri bütünleşik etkinlik örneklerini içeren 'Orman Haftası Etkinlik Takvimi' hazırlandı. Söz konusu içeriklerle çocukların ormanların canlılar için taşıdığı hayati önemi kavramaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık geliştirmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedefleniyor. Aynı zamanda çocukların gözlem yapma, keşfetme ve doğayla etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Hazırlanan etkinlikler; oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi farklı öğrenme alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla planlandı. Ayrıca aile katılımını içeren uygulamalarla öğrenme sürecinin okul dışına taşınması ve çocukların doğayla kurduğu bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇOK YÖNLÜ ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURULUYOR

Etkinlik takviminde çocukların doğayı yerinde gözlemleyebilecekleri keşif çalışmaları, tohumdan ağaca uzanan süreci deneyimleyebilecekleri uygulamalar ve ormanların doğaya katkılarını somutlaştıran deneyler yer alıyor. Bunun yanı sıra şarkı, oyun ve şiirlerle çocukların eğlenerek öğrenebileceği çok yönlü bir öğrenme ortamı oluşturuluyor. Doğa dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşım doğrultusunda hazırlanan etkinliklerde, doğal ve tekrar kullanılabilir materyallerin tercih edilmesine özen gösterilirken, çocukların doğayı tanıyan, seven, koruyan ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.