Osmaneli’nde Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Osmaneli’nde Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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Osmaneli’nde Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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Osmaneli’nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Kaymakamımız Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Osmaneli İlkokulu öğretmenlerinden Tuğba Küçük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından da Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Programın ardından Kaymakam Tahir Yılmaz ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve kahraman gazilerimizle düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Gaziler Günü kapsamında düzenlenen programlarda, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEğitimSon Dakika

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