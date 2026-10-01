Osmaniye'de okuma yazma kursiyerleri 12 kişilik gruplarla öğreniyor - Son Dakika
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Osmaniye'de okuma yazma kursiyerleri 12 kişilik gruplarla öğreniyor

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Osmaniye\'de okuma yazma kursiyerleri 12 kişilik gruplarla öğreniyor
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Osmaniye Halk Eğitimi Merkezince okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik 1. ve 2. kademe kurslar düzenleniyor. Kursiyerler 12 kişilik gruplar halinde günde 6 saat eğitim görüyor; ikinci kademede matematik de öğrenerek ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor.

Osmaniye'de Halk Eğitimi Merkezince okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik 1. ve 2. kademe kursları düzenleniyor.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi binasında gerçekleştirilen derslerde kursiyerler, 12 kişilik gruplar halinde günde 6 saat eğitim görüyor. Birinci kademede temel okuma yazma eğitimi alan kursiyerler, ikinci kademede ise okuma yazmanın yanı sıra matematik eğitimi alarak ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, tamamladıkları seviyeye göre 1. veya 2. kademe okuma yazma belgesi veriliyor. "Öğrenmenin yaşı yok, okumanın zamanı her zaman" anlayışıyla sürdürülen kurslarla, okuma yazma bilmeyen vatandaşların eğitim hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Çok şeyimizi kaybettik ama okumanın yaşı yok diyen Hafize Gündüz, "Okumanın yaşı yok. Çok şeyimizi kaybettik ama şimdi kazanmaya çalışıyoruz. Burada yeni şeyler öğreniyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Kimse 'Ben yapamam, gidemem' diyerek evde kalmasın. Yapmak isteyen herkes başarabilir. Zararın neresinden dönersek kardır" diye konuştu.

Halk eğitim kursları sayesinde okuma yazmayı öğrendim diyen Zehriye Develi, "51 yaşındayım, daha önce okuma yazmayı hiç bilmiyordum. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa geldim, burada okuma yazmayı öğrendim ve mezun oldum" ifadelerini kullandı.

"Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Okuma yazma bilmeyen, zamanında okula gidememiş vatandaşlarımıza birinci ve ikinci kademe kurslar veriliyor. Benim gibi okuma yazma bilmeyen herkesin bu imkandan yararlanmasını istiyorum.""

Kaynak: İHA
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