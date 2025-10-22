ÖSYM'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

ÖSYM'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması

ÖSYM\'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması
22.10.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 6 adayın tercihlerinin değiştirildiği iddialarını yalanladı ve veri güvenliğini vurguladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yapılan açıklamada, "Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" denildi.

ÖSYM'DEN "YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA

Politika, Eğitim, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÖSYM'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilde sır ölüm Vücudunda darp izlerine rastlandı, en yakınları gözaltına alındı Otomobilde sır ölüm! Vücudunda darp izlerine rastlandı, en yakınları gözaltına alındı
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha’da Hamas yetkilileriyle görüştü Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas yetkilileriyle görüştü
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
Bakan Kurum, İndere’nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor Bakan Kurum, İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor
Gelecek yılların Dünya Kupası’na damga vuracaklar Futbolun parlayan yıldızı Fas Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır“ dizisinde alacağı ücret belli oldu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu

19:26
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
18:56
Başsavcılıktan “Minguzzi davası“ açıklaması
Başsavcılıktan "Minguzzi davası" açıklaması
18:54
Beşiktaş’tan Konyaspor karşısında sürpriz 11
Beşiktaş'tan Konyaspor karşısında sürpriz 11
18:43
Maç resmen golle başladı Galatasaray tek kale oynuyor
Maç resmen golle başladı! Galatasaray tek kale oynuyor
17:10
İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umman’da görkemli karşılama F-16’lar peş peşe havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 19:57:23. #7.12#
SON DAKİKA: ÖSYM'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.