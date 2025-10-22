ÖSYM\'den YKS Tercih Değişikliği Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yapılan açıklamada, "Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" denildi.

ÖSYM'DEN "YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."