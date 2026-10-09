ÖSYM, TR-YÖS/2 sınavını pazar günü 15 il ve 22 ülkedeki 46 merkezde yapacak - Son Dakika
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ÖSYM, TR-YÖS/2 sınavını pazar günü 15 il ve 22 ülkedeki 46 merkezde yapacak

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ÖSYM, TR-YÖS/2'nin pazar günü yapılacağını duyurdu. Sınav, Türkiye'de 15 ilde ve yurt dışında 22 ülkede toplam 46 merkezde 6 dilde uygulanacak; adaylara 100 dakika süre verilecek ve sonuçlar 5 Kasım'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) bu pazar yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, TR-YÖS'ün bu pazar günü yapılacağını duyurdu. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği sınav, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınavın; Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Sınav için ise 49 bina ve 239 salon kullanılacak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak.

Adaylara Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak

TR-YÖS'ün Türkiye saatiyle 11.15' te başlayacağı açıklanırken, sınavda adaylara Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testinde 40, Temel Matematik Testinde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Sonuçların ise 5 Kasım'da açıklanacağı ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacağı ifade edildi.

"Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesi her geçen gün artmaktadır"

TR-YÖS uygulamasının Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS, farklı ülkelerdeki nitelikli öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasına imkan sağlayan ortak bir ölçme sistemi oluşturdu. Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesi ve uluslararası öğrenci potansiyeli her geçen gün artmaktadır. 46 merkezde uygulanacak sınav için gerekli hazırlıklar tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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