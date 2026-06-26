Özel Eğitim Kurumlarına Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, "2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama" sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. - ANKARA