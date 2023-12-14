Panama nerede, hangi bölgede? Panama hangi dili konuşuyor?

Panama, Orta Amerika'nın kalbinde, tropik doğası ve modern şehirleriyle büyüleyici bir ülkedir. Amerikan Doları'nın resmi para birimi olması, Panama'nın uluslararası ticarette ve yatırımlarda güvenilir bir merkez olduğunu gösterir. Her yıl binlerce turist, Panama'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmek için bu tropikal cennete akın etmektedir.

PANAMA COĞRAFİ KONUMU

Panama, Orta Amerika'da, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki bağlantı noktasında yer alır. Kuzeyde Karayip Denizi, güneyde Büyük Okyanus ile çevrili olan bu ülke, özellikle dünya çapında ünlü Panama Kanalı ile bilinir.

PANAMA'NIN BAŞKENTİ

Panama'nın başkenti Panama Şehri'dir. Modern altyapısı, tarihi zenginlikleri ve sahil şeridiyle Panama Şehri, ülkenin en büyük ve en önemli kentidir. Aynı zamanda Panama Kanalı'nın güney ucunda konumlanmıştır.

PANAMA PARA BİRİMİ

Panama'nın resmi para birimi Amerikan Doları (USD)'dır. Ülke, kendi ulusal para birimi yerine Amerikan Doları'nı kullanmaktadır. Bu durum, uluslararası ticarette ve turizmde kolay bir ödeme yöntemi sunar.