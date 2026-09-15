Polis emeklileri derneğinden Karabük\'te öğrencilere okula başlangıç seti

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük İl Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan okula başlangıç setleri Kartaltepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programla dağıtıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük Temsilcisi Hakkı Gökçen katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin heyecanlarına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğrencilere okula başlangıç setlerini takdim ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Eğitime yönelik her türlü desteğin öğrencilerin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu ifade eden Akbaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver'e ve Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük Temsilciliğine eğitime ve öğrencilere sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür etti.