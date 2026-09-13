Posof\'ta yeni eğitim yılı hazırlıkları Kaymakam Bertan başkanlığında görüşüldü

Ardahan'ın Posof ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Posof Kaymakamı İsa Bertan'ın başkanlık yaptığı toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurumların yeni eğitim yılına hazırlık durumları da görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.