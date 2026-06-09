Samsun\'da 14 bin 391 öğrenci LGS\'ye başvurdu

Samsun'da 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava toplam 14 bin 391 öğrenci başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek sınav, il genelindeki 17 ilçede 62 okul binasında ve 873 salonda gerçekleştirilecek. Sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için 486 güvenlik görevlisi ile bin 940 personel görev yapacak.

Sınav öncesinde hazırlıkların değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınav evraklarının güvenliği, sınav günü uygulanacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Yetkililer, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilecekleri huzurlu ve güvenli bir sınav ortamı oluşturulması için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi. - SAMSUN