Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak - Son Dakika
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Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Samsun\'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
25.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:21
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Samsun'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 253 bin 435 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıkacak. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, yılın hareketli geçtiğini belirterek, yaz döneminde halk eğitim kurslarının devam edeceğini açıkladı.

Samsun'da 253 bin 435 öğrenci, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline çıkacak.

Samsun genelinde eğitim faaliyetlerinin bin 87 okul ve 13 bin 84 derslikte, 21 bin 614 öğretmenin çalışmalarıyla sürdürüldü. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım töreni 26 Haziran Cuma günü il genelinde okullarda yapılacak.

Samsun'da 2025-2026 eğitim öğretim sezonunu değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Bu yıl bizim açımızdan hareketli ve yoğun geçen bir eğitim öğretim dönemi oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimize hem beceri temelli hem de milli ve manevi değerleri benimseyecekleri bir öğretim yılı geçirdik. Dolayısıyla bu kapsamda öğretim yılı programlarının uygulanmasını ve buna ilişkin süreçleri çok yönlü olarak devam ettirdik. Bunları yaparken aynı zamanda öğrencilerimizin spor, sanat, kültür gibi alanlarda aktif olmasını istiyoruz. Gerek okul dışı gerek okul içi ortamlarda öğrencilerimizi bu şekilde yürütülen sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarda da destekledik. Bu kapsamda öğrencilerimiz ekiplere katıldılar, takım çalışması yürüttüler, kurucu temelli eğitimlere katıldılar. İlimizde devam eden eğitim yatırım alanlarını öğrencilerimizin yüksek fayda sağlayacak şekilde yönlendirme çabamız var. Samsun Valiliğimiz uhdesinde eğitim yatırımlarını, eğitim ortamlarını geliştirme çalışmalarını yürüttük. Bir taraftan eğitim programları devam ederken bu eğitim programlarının hayata geçmesini sağlayacak destek çalışmalarını da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın desteği ile yürütmeye çalışıyoruz. Sonlandırmak üzere olduğumuz eğitim öğretim döneminin Samsun'un genelinde etkin bir şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Velilerden beklentilerimiz var. Çocuklarımızın bu zaman eksiklerinin gidermelerini, onlarla yakın iletişim kurarak aile bağlarının güçlendirilmesi yönünde talebimiz var. Aynı zamanda yazın halk eğitim kurslarımız, destek kurslarımız hem çocuklarımızın hem de tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Eğitim, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak - Son Dakika

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