Samsun'da 30 akademisyen, 30 lisenin ilk dersine konuk oldu - Son Dakika
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Samsun'da 30 akademisyen, 30 lisenin ilk dersine konuk oldu

Samsun\'da 30 akademisyen, 30 lisenin ilk dersine konuk oldu
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Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde düzenlenen "İlk Dersimiz Samsun Üniversitesinden" etkinliği kapsamında 30 akademisyen, kentteki 30 lisede öğrencilerle buluştu. Dört yıldır sürdürülen etkinlikte öğrenciler, farklı bilim alanlarını tanıma ve meslek seçimleri konusunda bilgi edinme fırsatı buldu.

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde düzenlenen "İlk Dersimiz Samsun Üniversitesinden" etkinliği kapsamında 30 akademisyen, 30 lisede öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun Valiliği, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) iş birliğinde dört yıldır sürdürülen etkinlik kapsamında, üniversitenin farklı akademik birimlerinde görev yapan 30 akademisyen, kentteki 30 lisede öğrencilerin ilk dersine konuk oldu.

Tıp, mühendislik, sosyal bilimler, mimarlık, yapay zeka, iklim bilimleri ve havacılık gibi farklı alanlardan akademisyenler, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Eşzamanlı gerçekleştirilen buluşmalarda öğrenciler, farklı bilim alanlarını tanıma, üniversite yaşamı hakkında merak ettiklerini sorma ve meslek seçimleri konusunda bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, dört yıldır sürdürülen çalışmayla akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini lise öğrencileriyle buluşturduklarını söyledi. Bu yıl 30 akademisyenin 30 lisede öğrencilerle buluşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Aydın, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürmesini ve daha fazla öğrenciye ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Akademik birikim lise sıralarına taşındı

Akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarından hareketle bilimsel düşünce, üniversite eğitimi, meslek ve bölüm tercihleri ile güncel bilimsel gelişmeler hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan akademisyenler, üniversite yaşamı ve akademik çalışma kültürüne ilişkin deneyimlerini aktardı.

Etkinlikle öğrencilerin bilimsel meraklarının artırılması, üniversite eğitimine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi ve gelecek planlarını şekillendirirken alanında uzman akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaları amaçlandı.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Samsun, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'da 30 akademisyen, 30 lisenin ilk dersine konuk oldu - Son Dakika

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