Samsun\'da Okul Yatırımları Devam Ediyor

Samsun'da öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görmesi amacıyla yürütülen okul yatırımları ve büyük onarım çalışmaları devam ediyor. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı büyük onarım programında 112 okul için toplam 115 milyon 900 bin liralık bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 99 milyon lirası harcandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında kent genelinde 18 yeni eğitim yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlardan 2'sinin inşaatı tamamlanırken, 7 yatırımın yapımı devam ediyor. Diğer 9 yatırım için ise ihale hazırlıkları sürdürülüyor.

112 okulda kapsamlı onarım

2026 yılı büyük onarım çalışmaları kapsamında Samsun genelindeki 112 okulda farklı alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 82 okulda çatı onarımı, ıslak zemin ve çeşitli inşaat işleri, 20 okulda ısıtma sistemleri, 8 okulda elektrik onarımı ve 2 okulda yangın merdiveni ile yangın algılama sistemleri üzerine yoğunlaştığı bildirildi.

99 milyon lira harcandı

Eğitim yatırımlarının değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İlkadım Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Yatırım İzleme Müdürü Fatih Ercan ile ilgili şube müdürleri, şefler ve personel katıldı.

Açıklanan verilere göre 2026 yılı büyük onarım bütçesi olan 115 milyon 900 bin liranın 99 milyon lirası kullanıldı. Böylece ayrılan kaynağın yaklaşık yüzde 85'i harcanmış oldu.

Amaç güvenli ve modern eğitim ortamı

Yetkililer, sürdürülen yatırım ve onarım çalışmalarının temel amacının öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern okullarda eğitim görmesini sağlamak olduğunu belirtti. Samsun genelindeki eğitim yatırımları ile okul onarımlarının devam edeceği bildirildi.