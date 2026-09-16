Samsun'da özel öğrenciler İlköğretim Haftası'nı davul zurna eşliğinde kutladı - Son Dakika
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Samsun'da özel öğrenciler İlköğretim Haftası'nı davul zurna eşliğinde kutladı

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Samsun\'da özel öğrenciler İlköğretim Haftası\'nı davul zurna eşliğinde kutladı
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Samsun Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, İlköğretim Haftası programıyla başladı. Özel öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde halay çekip oyun havaları oynayarak kutlamaya renk kattı.

Samsun Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, İlköğretim Haftası'nı davul-zurna eşliğinde halay çekip oyun havaları oynayarak kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana çıkan öğrenciler, bayrakları sallayarak milli ve manevi değerleri yaşattı, renkli görüntüler oluşturdu.

Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılına İlköğretim Haftası programıyla başlandı. Okulda düzenlenen programa okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, okula getirilen davul zurna ekibi de kutlamaya renk kattı. Öğrenciler davul-zurna eşliğinde halay çekip oyun havaları oynarken, etkinliklerde doyasıya eğlendi.

"Büyük bir aile olduk"

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Yılmaz, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu çatısı altında sadece bir okul topluluğu olmadıklarını belirterek, "Biz birbirimizin sevinciyle gülen, hüznüyle kenetlenen, yürek yüreğe vermiş kocaman ve sıcacık bir aile olduk. Geçtiğimiz yıl boyunca düzenlediğimiz geziler, sergiler, gösteriler ve yaz okulu çalışmalarıyla önemli çalışmalara imza attık. Geldiğimiz nokta muhteşem ama yetmez, bu yıl da el ele vererek daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

"Çocuklarımızın gelişimi en büyük gururumuz"

Okul Müdürü Mustafa Yiğit ise yeni eğitim yılına büyük bir heyecanla başladıklarını ifade ederek, "Biz özel eğitimde ezberleri bozan, sınırları ortadan kaldıran ve her bir evladımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkaran bir vizyonun temsilcileriyiz. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin mesleki becerilerinin yanı sıra özgüvenlerinin ve sosyalleşmelerinin gelişmesine katkı sunduk. Bizim için en büyük başarı, çocuklarımızın gözlerindeki değişimi ve gelişimi görmek" diye konuştu.

Program, öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerin ardından davul zurna eşliğinde halay ve oyun havalarıyla devam etti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde birlikte eğlenerek İlköğretim Haftası'nı coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA
SamsunEğitimSon Dakika

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