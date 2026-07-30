Samsun Üniversitesi'nden 365 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi'nden 365 Milyon TL Yatırım

Samsun Üniversitesi\'nden 365 Milyon TL Yatırım
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SAMÜ, 2026'da 365 milyon TL'lik yatırım yaparken, tıp fakültesi binasının yüzde 19'u tamamlandı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), 2026 yılının ilk yarısında eğitime 365 milyon 2 bin TL'lik yatırım yaptı. 658 milyon TL'lik tıp fakültesi morfoloji binası yapım işinin ise yüzde 19'u tamamlandı.

SAMÜ'nün bu yatırım döneminde çeşitli üniteler etüt projesi, yayın alımı, kampüs altyapı işleri, derslik ve merkezi birim işleri, muhtelif işler ile açık ve kapalı spor tesisleri yatırımı projeleri bulunuyor. Bu projelerden çeşitli üniteler etüt projesi için 1 milyon TL, yayın alımı için 2 milyon TL, kampüs altyapı işleri için 45 milyon TL, derslik ve merkezi birim işleri için 289 milyon TL, muhtelif işler için 28 milyon TL ve spor tesisleri işleri için de Temmuz ayına kadar 2 bin TL harcandı.

Bu yatırım döneminde yapılması beklenen işlerden yayın alımı işinin yüzde 100'ü tamamlandı. 382 milyon 52 bin TL'lik rektörlük ve idari birimler binasının yüzde 97'si tamamlandı. 658 milyon TL'lik tıp fakültesi morfoloji binası yapım işinin yüzde 19'u tamamlandı. 7 milyon 23 bin TL'lik makine-teçhizat alımı işinin, 1 milyon 74 bin TL'lik gayrimenkul bakım ve onarım çalışmalarının ve 1 milyon 18 bin TL'lik bilgi teknolojileri işlerinin yüzde 100'ü tamamlandı.

Kaynak: İHA

Samsun, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun Üniversitesi'nden 365 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

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