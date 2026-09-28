Samsun Üniversitesi'nin Köyden Bilime projesi Tekkeköy'de yaklaşık 130 öğrenciyle bitti - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi'nin Köyden Bilime projesi Tekkeköy'de yaklaşık 130 öğrenciyle bitti

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Samsun Üniversitesi\'nin Köyden Bilime projesi Tekkeköy\'de yaklaşık 130 öğrenciyle bitti
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Samsun Üniversitesi'nin öncülük ettiği TÜBİTAK 4009 destekli Köyden Bilime projesi, Tekkeköy Büyüklü İlkokulu'nda yapılan kapanış sergisiyle sona erdi. 3 gün süren etkinliklerde 7 akademisyen ve 4 rehber, yaklaşık 130 öğrenci ve 20 veliyle buluştu.

Samsun Üniversitesi öncülüğünde TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Destek Programı kapsamında yürütülen "Köyden Bilime: Yerel Kültür ve Doğa Temelli Bilim ve Keşif Atölyeleri" projesi, Tekkeköy Büyüklü İlkokulu'nda düzenlenen kapanış sergisiyle tamamlandı.

Toplamda 3 gün süren proje kapsamında doğa ve kültür temelli 12 etkinlik ve atölye düzenlenirken, 7 akademisyen ve 4 rehberden oluşan ekip yaklaşık 130 öğrenci ve 20 veliyle bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Yıldırım'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında öğrenciler; doğa, kültür, sanat ve bilim temalı çalışmalar gerçekleştirdi. Üç günlük etkinliklerin ardından öğrencilerin hazırladığı ürünler Büyüklü İlkokulu'nda düzenlenen kapanış sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mücahit Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, üniversite ile eğitim kurumları ve toplum arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi. Daha önce Büyüklü İlkokulu'nda görev yaptığını belirten Yıldırım, yıllar sonra aynı okula bir proje kapsamında dönerek öğrencilerle yeniden bir araya gelmenin kendisi açısından ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da kırsal bölgelerdeki öğrenciler açısından bu tür projelerin önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, çok sayıda akademisyenin bir araya gelerek ilkokul öğrencileriyle bilim, doğa ve kültür temelli etkinlikler gerçekleştirmesinin değerli olduğunu söyledi.

Büyüklü İlkokulu Müdürü Ali Akyıldız ise, Samsun genelinde 12 okulda yürütülen TÜBİTAK 4009 projelerinden birine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, projenin okul adına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Akyıldız, öğrencilerine bu deneyimi yaşatan proje yürütücüsü Doç. Dr. Mücahit Yıldırım'a ve süreç boyunca destek veren Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'a teşekkür etti.

Kapanış sergisinde öğrencilerin üç gün boyunca hazırladığı sanatsal kil ve ahşap ürünleri, fotoğraf, resim, poster, kroki ve gözlem defterleri sergilendi. Katılımcıların sergi alanını gezmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
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