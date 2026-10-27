SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı, 29 Ekim mesajında eşitlik ve bilime vurgu yaptı - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı, 29 Ekim mesajında eşitlik ve bilime vurgu yaptı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı, 29 Ekim mesajında eşitlik ve bilime vurgu yaptı
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Dağlı, Cumhuriyet'in eşitlik, bilim ve çağdaşlaşmanın simgesi olduğunu belirterek üniversitelerin nitelikli insan yetiştirmedeki rolüne dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet eşitliğin, bilimin ve çağdaşlaşmanın önemli bir simgesidir" dedi.

Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, yükseköğretim kurumlarının bu süreçte üstlendiği önemli role dikkat çekti.

Üniversitelerin nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve ülkenin geleceğine yön verecek çalışmaların yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilim, eğitim, kültür ve teknoloji alanlarında ortaya koyacağı başarıların, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına inanıyoruz. Bu bilinçle bilimsel düşünceyi rehber edinen, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bilimsel üretimi, nitelikli eğitimi ve yenilikçi düşünceyi merkeze alan çalışmalarımızla bilim ve bilgi üretmeye, ürettiğimiz bilgiyi ülkemizin gelişimine ve toplumun yararına sunmaya gayret ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, üniversitemizin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yüce Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: İHA
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