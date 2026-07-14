Sarıgöl'de Yaz Kur'an Kursu'nda Sosyal Etkinlikler - Son Dakika
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Sarıgöl'de Yaz Kur'an Kursu'nda Sosyal Etkinlikler

Sarıgöl\'de Yaz Kur\'an Kursu\'nda Sosyal Etkinlikler
14.07.2026 08:45
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Bereketli Mahalle Camii'ndeki kurs, 35 öğrenciye kahvaltı ve sosyal etkinliklerle unutulmaz bir yaz sunuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Bereketli Mahalle Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 35 öğrenci, velilerin hazırladığı kahvaltılar ve düzenlenen sosyal etkinliklerle unutulmaz bir yaz tatili geçiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, sadece dini eğitimle değil, örnek dayanışma ve sosyal etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Kursa devam eden 35 öğrenci için veliler her sabah dönüşümlü olarak kahvaltı hazırlayarak çocukların güne birlikte başlamasını sağlıyor.

Velilerin oluşturduğu imece usulü dayanışmaya mahalledeki hayırseverler de destek veriyor. Zaman zaman öğrencilere kahvaltı ve dondurma ikramında bulunan vatandaşlar, yaz Kur'an kursuna ayrı bir renk katıyor.

Öte yandan Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan da öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Halı saha futbol maçlarına katılan öğrenciler hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyor.

Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de ağırlık vereceklerini belirten İmam Hatibi Ali Arslan, bu etkinliklerle öğrencilerin hem verimli hem de keyifli bir yaz dönemi geçirmelerini amaçladıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Yaz Kur'an Kursu'nda Sosyal Etkinlikler - Son Dakika

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