Sarıgöl Meslek Yüksekokulu projesinde gazilere miras hukuku semineri verildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu tarafından hayata geçirilen "Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" ile gazilere miras hukuku, dolandırıcılık, etkili iletişim ve Sarıgöl Fay Hattı konularında eğitimler verilecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gazilerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek, kuşaklar arası iletişimi artırmak ve milli bilincin canlı tutulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" hayata geçirildi. Dört aşamadan oluşan proje kapsamında gazilere miras hukuku, dolandırıcılık, etkili iletişim ve Sarıgöl Fay Hattı konularında eğitimler verilecek.

Projenin ilk etkinliğinde Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Afacan tarafından miras hukuku konulu seminer düzenlendi. Seminerde miras hukukunun işleyişi, yasal haklar ve mirasın intikal süreçleri ele alınırken, gazilerin konuya ilişkin soruları da yanıtlandı. Gazilerin toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmayı ve karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında ilerleyen aşamalarda dolandırıcılık yöntemleri, etkili iletişim ve bölgenin coğrafi yapısı açısından önem taşıyan Sarıgöl Fay Hattı hakkında da eğitimler gerçekleştirilecek.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, Sarıgöl Muharip Gaziler Temsilciliği Başkanı Mustafa Karakuş ve çok sayıda gazi katıldı.

Seminerin ardından düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Kaymakam Halil Dalak ve üniversite akademisyenleri gazilerle sohbet ederek savaş hatıralarını dinledi.