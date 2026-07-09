Öğrenciler suyun arıtılma ve musluğa ulaştırılma sürecini yerinde gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), TÜBİTAK 4004 programı bünyesinde yürütülen "Su Kahramanları Sakarya'da" projesine ev sahipliği yaptı. 30 öğrenci, suyun kaynaktan alınıp musluklara ulaştırılması ve arıtılarak yeniden doğaya salınması süreçlerini SASKİ tesislerinde yerinde inceledi.

Sakarya'da gerçekleştirilen "Özel Yetenekli Öğrencilerin Suya Yönelik Tutum ve Bilim Kimliklerinin Desteklenmesi" hedefiyle gerçekleştirilen saha gezisine 30 öğrenci ve 10 proje personeli katıldı. Program çerçevesinde ilk olarak Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Öğrencilere burada suyun kaynaklardan alınması ve arıtılarak abonelere ulaştırılması aşamaları teknik personel tarafından aktarıldı. Gezinin devamında Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'ne geçen öğrenci grubu, evsel atık suların arıtılma süreçlerini inceledi. Tesis yetkilileri tarafından öğrencilere ileri biyolojik arıtma adımları ve arıtılan suyun çevreye zarar vermeden doğal ortama geri kazandırılması süreci hakkında bilgi verildi. - SAKARYA