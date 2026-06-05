SBTÜ, Huawei ICT Competition\'da Dünya Birincisi Oldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) öğrencilerinden oluşan takım, Çin'de düzenlenen "Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Finalleri"nde dünya birinciliği elde etti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın en kapsamlı öğrenci yarışmaları arasında yer alan 'Huawei ICT Competition'ın dünya finallerinde mücadele eden SBTÜ ekibi, Network kategorisinde 'First Prize' ödülünü kazanarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Daha önce Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde 21 ülkeden 600 öğrencinin katıldığı organizasyonda birincilik elde eden takım, dünya finallerinde de üstün performansını sürdürerek zirveye ulaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların özellikle savunma sanayisinde dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti.

"Türkiye'de mühendislik eğitimi dünya standartlarının üzerinde"

Türkiye'deki mühendislik eğitiminin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Uluslararası platformlarda elde edilen bu başarılar, gençlerimizin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin en somut göstergelerinden biridir. Türk mühendislerinin son yıllarda özellikle savunma sanayisinde gösterdiği başarı büyük takdir görüyor. Savunma sanayisinin yanı sıra pek çok mühendislik programında küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaştık. SBTÜ öğrencilerimizin bu başarısı gençlerimiz yalnızca teorik bilgiye değil uygulama, üretim ve problem çözme becerilerine de sahip olduklarını dünya çapında kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA