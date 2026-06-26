SBÜ ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SBÜ ilk mezunlarını verdi

SBÜ ilk mezunlarını verdi
26.06.2026 09:16  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreniyle 45 genç hekimi meslek hayatına uğurladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet yapıldı. Düzenlenen törenle ilk mezunlar uğurlandı ve 45 genç hekimlikandı içerek cübbe giydi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde, ilk mezunlar düzenlenen törenle cübbelerini giydi. Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Aydın Baruş, zorlu ve uzun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan gençlerin sevincine tanıklık ettiklerini vurguladı. SBÜ Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise "Gençler artık doktor meslektaşlarımız, bu çocuklar Anadolu'nun ışığı ve vefakar sağlık çalışanı olacak. Onun için bu doktor arkadaşlarımızı ellerimiz acıyana kadar alkışlayalım. Gençler sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ise 370 öğrencisi olan fakültelerinde öğrencilerin eğitimin ilk 3 yılını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladığını ve sonraki eğitimlerine Erzurum Şehir Hastanesinde devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. 45 mezun hekimlik hayatına atılacak." dedi.

Mezuniyet programına; İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim SBÜ ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza

09:07
Alkışlar milli yıldıza ABD’nin resmen içinden geçti
Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
08:58
Ali Koç, Milli Takım’ı yalnız bırakmadı
Ali Koç, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 09:31:11. #7.13#
SON DAKİKA: SBÜ ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.