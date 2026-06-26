SBÜ ilk mezunlarını verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet yapıldı. Düzenlenen törenle ilk mezunlar uğurlandı ve 45 genç hekimlikandı içerek cübbe giydi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde, ilk mezunlar düzenlenen törenle cübbelerini giydi. Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Aydın Baruş, zorlu ve uzun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan gençlerin sevincine tanıklık ettiklerini vurguladı. SBÜ Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise "Gençler artık doktor meslektaşlarımız, bu çocuklar Anadolu'nun ışığı ve vefakar sağlık çalışanı olacak. Onun için bu doktor arkadaşlarımızı ellerimiz acıyana kadar alkışlayalım. Gençler sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ise 370 öğrencisi olan fakültelerinde öğrencilerin eğitimin ilk 3 yılını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladığını ve sonraki eğitimlerine Erzurum Şehir Hastanesinde devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. 45 mezun hekimlik hayatına atılacak." dedi.

Mezuniyet programına; İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı. - ERZURUM