Şehidin adı Ödemiş’teki yeni merkezde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehidin adı Ödemiş’teki yeni merkezde yaşatılacak

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Şehidin adı Ödemiş’teki yeni merkezde yaşatılacak
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İzmir’de eğitim veren Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu’nun adı, hayırsever protokolü doğrultusunda alınan kararla Mehmet Tevfik Ortaokulu olarak değiştirildi.

İzmir'de eğitim veren Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun adı, hayırsever protokolü doğrultusunda alınan kararla Mehmet Tevfik Ortaokulu olarak değiştirildi. Şehit Polis Gökhan Kirazlı'nın isminin ise ilçeye kazandırılacak yeni Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşatılacağı açıklandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuna duyurulan karara göre; 2001 yılında hayırsever Reşat Turan ile İzmir Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında okulun 'Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu' olarak açılması planlanmıştı. Ancak binanın, fiziki imkanı hazır olmayan Ticaret Odası Anadolu Öğretmen Lisesi ve ardından Ödemiş Fen Lisesi'ne geçici tahsis edilmesinden dolayı süreç uzamıştı.

Fen Lisesi'nin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kendi binasına taşınmasıyla birlikte kurum, 10 Eylül 2020 tarihli onay doğrultusunda 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu' adıyla hizmet vermeyi sürdürdü. Hayırsever tarafın 2001 yılındaki protokole dayanarak yaptığı resmi başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Valiliği 27 Ağustos 2026 tarihinde toplanarak talebi inceledi. Komisyon incelemesi sonucunda başvurunun uygun ve haklı bulunması üzerine okulun adı 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak güncellendi.

Şehidin adı mesleki eğitim merkezine verilecek

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şehidin hatırasının yaşatılması adına yeni bir adım atıldığını bildirdi. Şehit Polis Gökhan Kirazlı'nın isminin, Ödemiş ilçesine kazandırılması planlanan yeni kuruma verilerek 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete gireceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Mehmet TevfikÖdemişEğitimPolisİzmirSon Dakika

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