Şehit Burak Özkan’ın adı özel eğitim sınıfında yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Burak Özkan’ın adı özel eğitim sınıfında yaşatılacak

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Şehit Burak Özkan’ın adı özel eğitim sınıfında yaşatılacak
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Gürcistan’da meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan’ın adı, eğitim gördüğü Niğde Mevlana Ortaokulu’nda açılan özel eğitim sınıfına verildi.

Gürcistan'da meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın adı, eğitim gördüğü Niğde Mevlana Ortaokulu'nda açılan özel eğitim sınıfına verildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan özel eğitim sınıfı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit Burak Özkan'ın hatırasını yaşatmak ve özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan sınıfın açılışına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Gün, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, özel ihtiyaçlı öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek; "İhtiyaç sahibi çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak, gelişimlerine katkı sunacak her türlü projenin içerisinde yer almayı arzu ediyoruz. Bu anlamda üniversitemize, rektörümüze ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışın güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum" dedi. Şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine dikkat çeken Akmeşe; "Bu toprakların vatan kahramanları olan şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onlara olan vefa borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehidimizin adıyla yaşayacak bu sınıfımızın öğrencilerimize güzel hizmetler sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Uslu: "Şehitlerimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversite olarak şehitlerin isimlerini yaşatmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Açılışı gerçekleştirilen sınıfın, üniversite tarafından şehitler adına oluşturulan 27'nci sınıf olduğunu ifade eden Uslu; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak şehit adı taşıyan tek üniversiteyiz. Misyonlarımızdan biri de şehitlerimizin isimlerini şehrimizde yaşatmaya katkı sunmak. Bugün şehitlerimiz adına oluşturduğumuz 27'nci sınıfımızı açıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Gün de özel öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmaların önemine değindi. Her çocuğun öğrenme biçiminin ve gelişim sürecinin farklı olduğunu vurgulayan Gün; "Öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Özel öğrencilerimizin eğitim hayatını kolaylaştıracak çalışmaları öncelikli olarak görüyoruz. Fiziki imkanların iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin artırılması ve öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi çalışmalarımızın odak noktasını oluşturuyor" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın adını taşıyan özel eğitim sınıfı, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Protokol üyeleri sınıfı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılış programında özel eğitim öğrencilerine protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA
Astsubay BaşçavuşGürcistanMevlanaEğitimNiğdeSon Dakika

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